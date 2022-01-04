«Мариуполь» определился с двумя соперниками на турецком сборе

25 января ФК «Мариуполь» отправится на учебно-тренировочный сбор в Анталию (Турция). На средиземноморском побережье мариупольская команда проведет ряд спаррингов.
Уже известны два соперника азовцев, сообщает пресс-служба клуба.
29 января – «Вождовац» (Сербия).
2 февраля – «Широки Брег» (Босния и Герцеговина).
Информация о других соперниках будет известна позже.
Приазовцы ушли на зимнюю паузу в роли главного аутсайдера Премьер-лиги, на два очка отставая от «Миная».
Команда Остапа Маркевича пробудет в отпуске до 17 января. «Мариуполь» возобновит сезон 28 февраля выездным матчем против «Черноморца».
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