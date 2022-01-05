«Мариуполь»: хорват и два украинца могут покинуть команду Маркевича

25 января азовский «Мариуполь» улетит на зарубежный сбор в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, больше не будут выступать за «Мариуполь» Марк Мампасси и северомакедонец Стефан Спировски, перешедшие соответственно в российский «Локомотив» и венгерский МТК. Под вопросом участие в весенней части сезона в составе мариупольцев хорватского легионера Петара Босанчича, Станислава Микицея и Владислава Клименко.

По имеющейся информации, арендованные у «Шахтера» Олег Очеретько, Андрей Кулаков, Дмитрий Топалов и Алексей Кащук могут провести первый этап подготовки к сезону с «горняками». Этот вопрос решится в ближайшее время.

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Что касается первых спаррингов в новом году, то 29 января азовцы сыграют в Турции с сербским «Вождовацом», а 2 февраля — с ФК «Широки Брег» из Боснии и Герцеговины.

Напомним, что «Мариуполь» занимает в чемпионате УПЛ 16 место, набрав восемь очков.

Ранее в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua Mарк Мампасси прокомментировал свой переход в одну из российских команд.

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