«Мариуполь» благодаря дублю Кащука обыграл в гостях «Минай»

В рамках четырнадцатого тура УПЛ состоялся первый матч субботней программы.

«Мариуполь» прервал серию из шести поражений подряд. Дубль Кащука принес приазовской команде выездную победу над «Минаем». Примечательно, что при счете 0:1 закарпатская команда получила численный перевес и право на пенальти, но Гончар не смог забить с 11-метрового. А закончилась игра уже удалением в составе «Миная».

«Мариуполь» не смог покинуть последнее место, но у него семь очков. У «Миная» восемь пунктов и уже 12 матчей без побед.

УПЛ. 14 тур

«Минай» — «Мариуполь» — 0:2 (0:1)

Голы: Кащук (45, 81).

«Минай»: Пеньков, Гончар, Горин, Матич, Синегуб, Мякушко (Багайоко, 64), Месхи (Кныш, 54), Петрусенко, Билоног (Коваленко, 79), Кулиев, Вишневский (Ахмедзаде, 74).

«Мариуполь»: Турбаевский, Драмбаев (Босанчич, 70), Мампасси, Меличенко, Стасюк, Петерман (Шостак, 60), Кащук, Очеретько, Мишнев, Топалов, Вьюнник (Свитюха, 70).

Предупреждения: Кулиев, Матич, Месхи, Кныш, Ахмедзаде — Кащук, Шостак.

Удаления: Ахмедзадзе (90+7) — Очеретько (73).

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