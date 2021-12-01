Марченко: я планирую выступить на Australian Open

Украинский теннисист Илья Марченко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал планы на будущее.



«Планы на будущее? Посмотрим поможет ли реабилитация в межсезонье уменьшить проблемы с коленом. Времени мало, конечно. Если бы не сборная, сезон бы я закончил раньше. Планов и ожиданий не строю. Все будет зависеть от моего состояния.

Australian Open? Виза у меня есть, но деталей от организаторов по-прежнему очень мало. Конечно, я планирую там выступить».

Полное интервью с Ильей Марченко читайте здесь.



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