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Марченко: я имею отношение к подозрительным матчам

Павел Соловей
Павел Соловей
09.12.2021
10:48
Новость
Теннис
Марченко: я имею отношение к подозрительным матчам

Первая ракетка Украины Илья Марченко рассказал о подозрительных матчах в теннисе. Марченко отметил, что он всегда находится в зоне риска.

«Я имею отношение к подозрительным матчам, потому что у меня все время: проигрываю, выиграл, веду, проиграл, у меня всегда заканчивается вот так вот и видимо это очень напрягает ставочников.

Я думаю, что я в той зоне риска, где они ожидают одно, а получают совсем другое, особенно те, которые меня не знают», — сказал Марченко в интервью youtube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».

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