Марченко: я имею отношение к подозрительным матчам

Первая ракетка Украины Илья Марченко рассказал о подозрительных матчах в теннисе. Марченко отметил, что он всегда находится в зоне риска.
«Я имею отношение к подозрительным матчам, потому что у меня все время: проигрываю, выиграл, веду, проиграл, у меня всегда заканчивается вот так вот и видимо это очень напрягает ставочников.
Я думаю, что я в той зоне риска, где они ожидают одно, а получают совсем другое, особенно те, которые меня не знают», — сказал Марченко в интервью youtube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.