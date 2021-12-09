Марченко: я имею отношение к подозрительным матчам

Первая ракетка Украины Илья Марченко рассказал о подозрительных матчах в теннисе. Марченко отметил, что он всегда находится в зоне риска.

«Я имею отношение к подозрительным матчам, потому что у меня все время: проигрываю, выиграл, веду, проиграл, у меня всегда заканчивается вот так вот и видимо это очень напрягает ставочников.

Я думаю, что я в той зоне риска, где они ожидают одно, а получают совсем другое, особенно те, которые меня не знают», — сказал Марченко в интервью youtube-каналу «ОТДУШИВДУШУ».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Марченко проиграл в первом круге турнира в Братиславе

Марченко: были матчи, когда Стах буквально в одиночку тащил сборную

Марченко: я планирую выступить на Australian Open

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.