Марченко проиграл в первом круге турнира в Братиславе

Украинский теннисист Илья Марченко в первом раунде хардового челленджера в Братиславе встречался с седьмым сеяным британцем Лиамом Броди.

Марченко потерпел поражение в двух сетах, сумев суммарно взять всего три гейма. Матч продолжался 1 час и 4 минуты.

Первый раунд

Илья Марченко (Украина) – Лиам Броди (Великобритания, 7) – 2:6, 1:6

Для Марченко это второе кряду поражение от британца, которому он также уступил на прошлой неделе на челленджере в Бергамо.

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