Марченко потерял 62-е позиции в рейтинге АТР

Украинский теннисист Илья Марченко опустился на 62 строчки в обновленном рейтинге ATP. Первая ракетка Украины покинул топ-200 и начинает новую неделю на 222-м месте в рейтинге.
В феврале Марченко выступил в квалификации турнира ATP в Дохе. Илья не вышел в основную сетку, проиграв в финале отбора словаку Йозефу Ковалику.
Другой украинец Виталий Сачко поднялся на шесть позиций в рейтинге и занимает 228-е место.
Рейтинг ATP
1. Новак Джокович (Сербия) — 8875
2. Даниил Медведев (Россия) — 8435
3. Александр Зверев (Германия) — 7515
4. Стефанос Циципас (Греция) — 6565
5. Рафаэль Надаль (Испания) — 6515
…
222. Илья Марченко (Украина, -62) — 268
228. Виталий Сачко (Украина, +6) — 260
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.