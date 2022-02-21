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Марченко потерял 62-е позиции в рейтинге АТР

Павел Соловей
Павел Соловей
21.02.2022
10:57

Украинский теннисист Илья Марченко опустился на 62 строчки в обновленном рейтинге ATP. Первая ракетка Украины покинул топ-200 и начинает новую неделю на 222-м месте в рейтинге.

В феврале Марченко выступил в квалификации турнира ATP в Дохе. Илья не вышел в основную сетку, проиграв в финале отбора словаку Йозефу Ковалику.

Другой украинец Виталий Сачко поднялся на шесть позиций в рейтинге и занимает 228-е место.

Рейтинг ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 8875

2. Даниил Медведев (Россия) — 8435

3. Александр Зверев (Германия) — 7515

4. Стефанос Циципас (Греция) — 6565

5. Рафаэль Надаль (Испания) — 6515

222. Илья Марченко (Украина, -62) — 268

228. Виталий Сачко (Украина, +6) — 260

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