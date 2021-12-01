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Марченко: были матчи, когда Стах буквально в одиночку тащил сборную

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.12.2021
14:12
Новость
Теннис

Украинский теннисист Илья Марченко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua высказался о том, что Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в национальной команде Украины.

«Из всей команды я с Серегой провел больше всего времени на корте. За все время, что я играл за сборную, только раз его не было. Это огромная потеря. Он был настоящим лидером все это время и на корте, и вне его. У меня не всегда получалось его поддерживать, и были матчи, когда Стах буквально в одиночку тащил сборную. Я еле сдерживал слезы, когда он прощался с командой на последнем ужине. Для меня матчи Кубка Дэвиса всегда вызывали очень положительные эмоции независимо от результата. После его ухода уже все будет по-другому. Очень грустно. Надеюсь, он когда-нибудь вернется в роли капитана. Но вряд ли, конечно, я к тому времени буду еще выступать за сборную. Большущее спасибо Сереге, что он все это время был с нами».

Полное интервью с Сергеем Стаховским читайте здесь.

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