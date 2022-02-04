Мане против Салаха: стали известны финалисты Кубка африканских наций

3 января состоялся второй полуфинальный матч Кубка африканских наций.
Хозяева турнира сборная Камеруна и сборная Египта за 120 минут игрового времени не смогли забить голов. Всё решилось в серии пенальти. Камерунцы реализовали только один удар из четырех, тогда как египтяне оказались точными во всех трех попытках.
Ранее сборная Сенегала в полуфинале обыграла сборную Буркина-Фасо (3:1).
Финал Кубка африканских наций состоится 6 февраля, начало матча — 21.00. Отметим, что в составе финалистов играют звездные форварды «Ливерпуля»: египтянин Мохаммед Салах и сенегалец Садио Мане.
Сборная Египта является семикратным чемпионом Африки — это рекорд континента. Однако последний их триумф случился в 2010 году. Пять лет назад египтяне проиграли финал Камеруну.
Сборная Сенегала никогда не становилась чемпионом Африки. В 2002-м и 2019 годах «Львы Теранги» пробивались в финал турнира.
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