«Манчестер Сити» в компенсированное время вырвал победу у «Арсенала»

В матче 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась волевой победой «горожан» со счетом 2:1.

Отметим, что почти половину второго тайма лондонцы играли в меньшинстве после удаления защитника Габриэля.

Победный мяч в уже компенсированное время забил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко этот матч пропустил. По некоторым данным, украинец заразился коронавирусом.

«Арсенал» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 35 очков.

«Манчестер Сити» выиграл 11 матч подряд в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 53 очка.

Чемпионат Англии

21-й тур

«Арсенал» - «Манчестер Сити» - 1:2

Голы: Сака, 31 (1:0). Махрез, 57 - с пенальти (1:1). Эрнандес, 90 (1:2).

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