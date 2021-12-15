«Манчестер Сити» трогательно поздравил Зинченко с днем рождения

Полузащитнику сборной Украины и «Манчестер Сити» Александру Зинченко сегодня исполнилось 25 лет.

Клуб не смог пройти мимо этого события. Официальная страница «Манчестер Сити» в Instagram опубликовала фотографию украинца с подписью «Zinchenko-ho-ho». Это был заодно намек на то, что Александр Зинченко считается в команде одним из самых открытых и веселых игроков.

14 декабря тогда еще 24-летний украинец провел полный матч против «Лидса» в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» разгромил соперника со счетом 7:0.

Напомним, что Зинченко перешел в стан «горожан» летом 2016 года. За это время он успел стать трехкратным чемпионом Англии. Всего с «Ман Сити» воспитанник «Шахтера» выиграл десять трофеев и играл в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

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