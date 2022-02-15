«Манчестер Сити» с Зинченко уничтожил «Спортинг», «ПСЖ» дожал «Реал»

15 февраля были сыграны первые два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Спортинг» на своем стадионе проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:5.

Украинский защитник «горожан» Александр Зинченко вышел на замену на 61-й минуте.

В параллельном матче «ПСЖ» обыграл «Реал» - 1:0. Единственный мяч в компенсированное время забил Килиан Мбаппе. Отметим, что на 61-й минуте нападающий ПСЖ Лионель Месси не реализовал пенальти.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первые матчи

«ПСЖ» – «Реал» – 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4.

«Спортинг» - «Манчестер Сити» - 0:5

Голы: Марез, 7 (0:1). Бернанду Силва, 17 (0:2). Фоден, 32 (0:3). Бернарду Силва, 44 (0:4). Стерлинг, 58 (0:5).

Ответные матчи пройдут 9 марта.

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