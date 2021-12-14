«Манчестер Сити» с Зинченко уничтожил «Лидс»

В матче 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле принимал «Лидс». Встреча завершилась уверенной победой «горожан» со счетом 7:0.

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел весь матч.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 41 очко и занимает первое место. У «Лидса» 16 очков. На данный момент команда на 16-й позиции.

Чемпионат Англии

17-й тур

«Манчестер Сити» - «Лидс» - 7:0

Голы: Фоден, 8 (1:0). Грилиш, 13 (2:0). Де Брюйне, 32 (3:0). Марез, 49 (4:0). Де Брюйне, 62 (5:0). Стоунс, 74 (6:0). Аке, 78 (7:0) .

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Зинченко вошел в топ-4 лучших игроков «Манчестер Сити» в матче с «Вулверхэмптоном»

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: команды Зинченко и Яремчука узнали соперников

Повторная жеребьевка Лиги чемпионов: Яремчук полетит в Амстердам, а Зинченко – в Лиссабон

Зинченко: играть с такими партнерами по команде — мечта

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.