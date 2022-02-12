«Манчестер Сити» с Зинченко разгромил «Норвич»

12.02.2022
23:38
Новость
Футбол
В рамках 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем стадионе принимал «Норвич». Поединок завершился уверенной победой «горожан» со счетом 4:0.
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко провел на поле весь матч.
Команда Хосепа Гвардиолы занимает первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 25 матчах.
Чемпионат Англии
25-й тур
«Манчестер Сити» – «Норвич» – 4:0
Голы: Стерлинг, 31 (1:0). Фоден, 48 (2:0). Стерлинг, 70 (3:0). Стерлинг, 90+1 (4:0).
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