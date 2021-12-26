«Манчестер Сити» и «Лестер» забили девять мячей, Зинченко отыграл весь матч

В матче 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле принимал «Лестер». Победу в этой игре добыли хозяева со счетом 6:3.

Украинский защитник хозяев Александр Зинченко провел на поле весь матч.

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 47 очков. «Лестер» идет на десятой строчке, имея в своем активе 22 очка.

Чемпионат Англии

19-й тур

«Манчестер Сити» – «Лестер» – 6:3

Голы: Де Брейне, 5 (1:0). Махрез, 14 - с пенальти (2:0). Гюндоган, 21 (3:0). Стерлинг, 25 - с пенальти (4:0). Мэддисон, 55 (4:1). Лукман, 59 (4:2). Ихеаначо, 65 (4:3). Ляпорт, 69 (5:3). Стерлинг, 87 (6:3).

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