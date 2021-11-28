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Челси — Манчестер Юнайтед
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«Ман Сити» выиграл у «Вест Хэма»: Зинченко и Ярмоленко остались в запасе

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.11.2021
19:55
Новость
Футбол

В матче 13-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1.

Первый гол в матче в середине первого тайма забил Илкай Гюндоган. А после перерыва команды обменялись голами Фернандиньо и Мануэля Лансини.

Украинские легионеры обеих команд Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко всю игру провели на скамейках для запасных.

АПЛ. 13-й тур

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм» — 2:1 (1:0)

Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 — Лансини, 90+4.

После этой победы «Манчестер Сити» вернулся на второе место турнирной таблицы АПЛ, обогнав «Ливерпуль». «Вест Хэм» занимает четвертую позицию.

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