«Ман Сити» с ассистом Зинченко разгромил «Ньюкасл»

Украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко сыграл полный матч 18-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:0).



На 64-й минуте Зинченко отличился ассистом на Рияда Мареза. Кстати, это третий результативный пас украинца в сезоне.

WhoScored оценил игру украинца в 8,0 баллов, больше в составе в составе обеих команд только у Мареза (8,3) и Жоау Канселу (8,9) – у обоих по «гол+пас».

За 90 минут Зинченко 1 раз пробил по воротам – мимо, 93 раза коснулся мяча, отдал 61 точную передачу (86%), выиграл одну воздушную дуэль (100%) и сделал 3 отбора (100%).

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



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