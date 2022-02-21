Мампасси: в Украине еще подняли такой шум, будто я — игрок основного состава «Шахтера» и сборной

Украинский защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о своем переходе из донецкого «Шахтера» в московский клуб, который состоялся этой зимой.

«Было три волны реакции на мой переход. Первая, когда появились слухи про «Спартак»: меня все начали критиковать. Потом, когда появилась новость, что я подписал предварительный контракт с «Локомотивом». И уже после официального объявления. Весело было...

Особенно неприятно в первый раз. Тогда СМИ написали, что я чуть ли уже не перешел в «Спартак». А я знал, что это все неправда, но в комментариях меня вовсю поливали. Так что когда произошел переход в «Локо», я уже спокойнее отреагировал. Мама очень переживала, не понимала, как люди могут такое писать. Говорил ей: «Не читай ты это, уже все произошло».

Я могу понять людей, они же не знают всей ситуации. Пишут свое мнение. Все это стимулирует меня доказать всем, что я сделал правильный выбор.

В Украине еще подняли такой шум, будто я — игрок основного состава «Шахтера» и сборной. Играл в «Мариуполе», меня там никто не знал... А тут появился повод — и все вдруг решили про меня высказаться», — цитирует Мампасси издание «Спорт-Экспресс».

18-летний защитник перешел из Шахтера в московский Локомотив за три миллиона евро.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Гецко: такими защитниками, как Мампасси, сборной Украины нельзя разбрасываться

Палкин рассказал, почему «Шахтер» продал Мампасси в «Локомотив»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.