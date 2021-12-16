Мампасси прокомментировал слухи о переходе в «Локомотив»

Защитник «Мариуполя» Mарк Mампасси в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о возможном переезде в чемпионат России, где на него претендует «Локомотив».

«Отвечу так: до 30 июня 2022 года я на контракте с «Мариуполем». Сейчас пока в отпуске, который провожу в Киеве».

Ранее сообщалось, что 18-летний украинец близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой. Он родился в Донецке и имеет право получить российское гражданство по упрощенной схеме.

Мампасси выступает на права аренды за «Мариуполь». В текущем сезоне он провел 15 матчей за команду и сделал один результативный пас.

Полностью интервью с Марком Мампасси читайте здесь.

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