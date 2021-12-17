Мампасси подписал контракт с «Локомотивом»

17.12.2021
16:07
Новость
Футбол
Защитник «Шахтера» Марк Мампасси подписал пятилетний контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт клуба. Московский клуб заплатит за трансфер 18-летнего защитника четыре миллиона евро.
По данным «СЭ», в декабре Мампаси получит российское гражданство, а затем поменяет и футбольную прописку. Зарплата игрока составит примерно 300 тысяч евро в год.
В текущем сезоне Мампасси провел 15 матчей за «Мариуполь» и сделал один результативный пас.
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