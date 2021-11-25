Mампасси побывал в Mоскве и прошел медосмотр для «Локомотива»

Защитник «Mариуполя» и юниорской сборной Украины Mарк Mампасси вскоре продолжит карьеру в российском чемпионате.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua воспитанник «Шахтера» Марк Мампасси, выступающий на правах аренды за «Мариуполь» пару недель назад побывал в Москве и прошел медосмотр для «Локомотива» и после вердикта врачей подписал предварительный контракт с «железнодорожниками».

По имеющейся информации, Мампасси доиграет осеннюю часть сезона за «Мариуполь», а затем продолжит карьеру в «Локомотиве», присоединившись к москвичам на зимних сборах.

К слову, прежде чем остановить свой выбор на Мампасси, скауты «Локомотива» побывали на нескольких календарных матчах с участием «Мариуполя».

Ранее сообщалось, что переход обойдется «железнодорожникам» в четыре миллиона евро, а соглашение будет рассчитано на четыре года с пролонгацией еще на сезон.

Напомним, что популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает Мампасси в 200 тысяч евро.

Ранее спортивный юрист оценил перспективы принятия Мампасси футбольного гражданства России.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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