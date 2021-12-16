Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Мампасси: из центральных защитников импонирует игра Ракицкого

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
16.12.2021
17:53
Новость
Футбол
Мампасси: из центральных защитников импонирует игра Ракицкого

Защитник «Мариуполя» Mарк Mампасси в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua назвал центрбека, игра которого ему импонирует. Мампасси выделил экс-защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, который сейчас защищает цвета «Зенита».

— Ты принадлежишь «Шахтеру», у которого по традиции в центре обороны всегда выступают украинцы. Игра кого тебе больше всего импонировала?

— Ярослава Ракицкого.

18-летний Мампасси выступает на права аренды за «Мариуполь». В текущем сезоне он провел 15 матчей за команду и сделал один результативный пас.

Полностью интервью с Марком Мампасси читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Мать Мампасси: разговор идет только о возможном трансфере в «Локомотив», о смене гражданства речи пока нет
Мать Мампасси: разговор идет только о возможном трансфере в «Локомотив», о смене гражданства речи пока нет
Юрист: получение гражданства РФ не предоставляет Мампасси возможность выступать за сборную России
Юрист: получение гражданства РФ не предоставляет Мампасси возможность выступать за сборную России
Шаблий: переход Мампасси из «Шахтера» в другой клуб еще не состоялся
Шаблий: переход Мампасси из «Шахтера» в другой клуб еще не состоялся
Мампасси прокомментировал слухи о переходе в «Локомотив»
Мампасси прокомментировал слухи о переходе в «Локомотив»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи