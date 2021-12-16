Мампасси: из центральных защитников импонирует игра Ракицкого

Защитник «Мариуполя» Mарк Mампасси в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua назвал центрбека, игра которого ему импонирует. Мампасси выделил экс-защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, который сейчас защищает цвета «Зенита».

— Ты принадлежишь «Шахтеру», у которого по традиции в центре обороны всегда выступают украинцы. Игра кого тебе больше всего импонировала?

— Ярослава Ракицкого.

18-летний Мампасси выступает на права аренды за «Мариуполь». В текущем сезоне он провел 15 матчей за команду и сделал один результативный пас.

Полностью интервью с Марком Мампасси читайте здесь.

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