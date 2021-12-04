Видео: Малиновский забил гол за «Аталанту» в ворота «Наполи»

04.12.2021
22:03
Новость
Футбол
4 декабря в рамках очередного тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде играет с «Наполи».
Украинский легионер команды из Бергамо Руслан Малиновский уже на 7-й минуте встречи отличным ударом в девятку вывел вперед «Аталанту». На данный момент бергамаски ведут со счетом 1:0.
Зозуля дебютировал за «Фуэнлабраду»
Зозуля забил дебютный гол за «Фуэнлабраду»
Зозуля забил гол в матче чемпионата Испании
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.