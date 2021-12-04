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Видео: Малиновский забил гол за «Аталанту» в ворота «Наполи»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
04.12.2021
22:03
Новость
Футбол

4 декабря в рамках очередного тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде играет с «Наполи».

Украинский легионер команды из Бергамо Руслан Малиновский уже на 7-й минуте встречи отличным ударом в девятку вывел вперед «Аталанту». На данный момент бергамаски ведут со счетом 1:0.

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