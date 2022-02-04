Малиновский выразил пожелание сборной Украины по футзалу накануне игры с Россией

Сегодня состоится полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу между сборными Украины и России. Начало игры — 18.00.

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский не остался в стороне от этого важного события. «До перемоги», — написал он на своей странице в «твиттере».

Напомним, что сборная Украины пробилась в четверку лучших футзальных команд континента впервые за 17 лет. В 2001-м и 2003 годах наши становились серебряными призерами чемпионата Европы. Со сборной России украинские футзалисты не играли на крупных турнирах со времен Евро-2007.

В другом полуфинале сразятся сборные Испании и Португалии.

Ранее Руслан Малиновский радикально сменил имидж.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украина сыграет с Россией в полуфинале: пять фактов о возвращении наших в элиту европейского футзала

«Мы понимаем принципиальность матча с Россией». Руководитель украинского футзала — о полуфинале Евро

Гончаренко: украинцам важно не позволить россиянам разбежаться

Стало известно, сколько болельщиков посетит матч Украина — Россия в Амстердаме

Лидер сборной Украины по футзалу сделал громкое заявление накануне матча с Россией

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.