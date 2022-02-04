Малиновский выразил пожелание сборной Украины по футзалу накануне игры с Россией

Сегодня состоится полуфинальный матч чемпионата Европы по футзалу между сборными Украины и России. Начало игры — 18.00.
Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский не остался в стороне от этого важного события. «До перемоги», — написал он на своей странице в «твиттере».
Напомним, что сборная Украины пробилась в четверку лучших футзальных команд континента впервые за 17 лет. В 2001-м и 2003 годах наши становились серебряными призерами чемпионата Европы. Со сборной России украинские футзалисты не играли на крупных турнирах со времен Евро-2007.
В другом полуфинале сразятся сборные Испании и Португалии.
Ранее Руслан Малиновский радикально сменил имидж.
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