Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Малиновский вошел в сборную 2021 года Серии А

Павел Соловей
Павел Соловей
29.12.2021
18:14
Новость
Футбол

Авторитетный портал SofaScore представил символическую сборную чемпионата Италии уходящего года. В центре полузащиты расположился хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский.

Украинцу выставили 7,44 балла, что является второй лучшей оценкой после вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Серия А

В 2021 году Малиновский провел 42 матча в Серии А, отметившись 11-ю голами и таким же количеством результативных передач.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Малиновский включен в команду недели Серии А
Малиновский включен в команду недели Серии А
Малиновский на украинском и итальянском языках поздравил с Рождеством
Малиновский на украинском и итальянском языках поздравил с Рождеством
Жена Малиновского рассказала секрет успеха футболиста сборной Украины
Жена Малиновского рассказала секрет успеха футболиста сборной Украины

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи