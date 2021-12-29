Малиновский вошел в сборную 2021 года Серии А

Авторитетный портал SofaScore представил символическую сборную чемпионата Италии уходящего года. В центре полузащиты расположился хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский.

Украинцу выставили 7,44 балла, что является второй лучшей оценкой после вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье.

В 2021 году Малиновский провел 42 матча в Серии А, отметившись 11-ю голами и таким же количеством результативных передач.

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