Малиновский вошел в сборную 2021 года Серии А

29.12.2021
18:14
Новость
Футбол
Авторитетный портал SofaScore представил символическую сборную чемпионата Италии уходящего года. В центре полузащиты расположился хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский.
Украинцу выставили 7,44 балла, что является второй лучшей оценкой после вингера «Наполи» Лоренцо Инсинье.
В 2021 году Малиновский провел 42 матча в Серии А, отметившись 11-ю голами и таким же количеством результативных передач.
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