Малиновский включен в команду недели Серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский не отметился результативными действиями в матче 19го тура Серии А с «Дженоа» (0:0), но все равно был отмечен.

Авторитетный портал Sofa Score включил 28-летнего украинца в символическую команду по итогам тура чемпионата Италии. Малиновский с оценкой 7,7 – единственный представитель «Аталанты».

В текущем сезоне Серии А 28-летний Малиновский в составе «Аталанты» провел 17 матчей и забил четыре мяча.

В матче 20-го тура чемпионата Италии команда украинца сыграет на своем поле с «Торино». Поединок пройдет 6 января.

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