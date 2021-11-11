Малиновский в стартовом составе сборной Украины на матч с Болгарией

11.11.2021
18:13
Новость
Футбол
Сегодня, 11 ноября, пройдет контрольный поединок между сборными Украины и Болгарии. Исполняющий обязанности сине-желтых Александр Петраков назвал стартовый состав команды.
Украина: Бущан, Матвиенко, Соболь, Тымчик, Сидорчук, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Довбик.
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец» и начнется в 19:30.
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