Малиновский удивил кардинальной сменой имиджа

02.02.2022
20:59
Новость
Футбол
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в сториз своего инстаграма опубликовал фото, на котором видно, что украинец сменил имидж.
У Руслана появились усы. Снимок Малиновский подписал словом «Buongiorno», что в переводе с итальянского означает «Доброе утро».
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