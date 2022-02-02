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Малиновский удивил кардинальной сменой имиджа

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
02.02.2022
20:59
Новость
Футбол

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в сториз своего инстаграма опубликовал фото, на котором видно, что украинец сменил имидж.

У Руслана появились усы. Снимок Малиновский подписал словом «Buongiorno», что в переводе с итальянского означает «Доброе утро».

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