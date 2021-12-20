Малиновский: у «Дженоа» может не хватить денег на мой трансфер

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал слухи о возможном переходе в «Дженоа», которую возглавляет бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Из «Аталанты» в «Дженоа»? Нет. «Аталанта» играет в Лиге чемпионов, на данный момент команда более высокого уровня.

У меня отличные воспоминания от работы с Андреем Шевченко, мы пять лет работали, были хорошие результаты для сборной и страны, но считаю, что «Аталанта» не продаст меня, а у «Дженоа» может не хватить денег на такой трансфер», — сказал Малиновский в интервью youtube-каналу pressing.

В текущем сезоне Малиновский провел 21 матч во всех турнирах за «Аталанту», забив пять мячей и сделав одну результативную передачу.

Бергамаски занимают четвертое место турнирной таблицы Серии А.

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