Малиновский стал лучшим игроком матча «Наполи» – «Аталанта»

В поединке 16-го тура Серии А «Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» со счетом 2:3. Авторитетный статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам команд.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский получил самую высокую оценку – 8,0, тем самым став лучшим игроком матча.

28-летний украинец великолепным ударом открыл счет на 7-й минуте поединка. Малиновский провел на поле 73 минуты, затем его заменил Марио Пашалич. За отведенное время украинский футболист 56 раз коснулся мяча, 2 два раза пробил по воротам, отдал 26 точных передач (76.5%), выполнил одну успешную обводку.

В текущем сезоне Малиновский провел за «Аталанту» во всех турнирах 19 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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