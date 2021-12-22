Малиновский стал лучшим игроком «Аталанты» в матче против «Дженоа»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч 19-го тура серии А против «Дженоа» (0:0). Он сыграл 65 минут.



Малиновский получил оценку 7,7 от SofaScore – лучшую среди футболистов «Аталанты» в матче. Выше только у Хоана Васкеса из «Дженоа» – 7,8.

Малиновский нанес 3 удара мимо ворот, отдал 44 точные передачи (83%), сделал 1 ключевой пас, совершил 4 обводки, выиграл 9 из 12 единоборств, совершил 1 отбор.

В прошлом туре украинец вышел на замену сразу после перерыва против «Ромы» (1:4).

Малиновский в этом сезоне забил 5 голов и сделал 1 ассист в 21 матче.

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.