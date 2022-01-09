Малиновский сделал ассист в матче Серии А

9 января в рамках матча чемпионата Италии «Удинезе» играет с «Аталантой». Команда из Бергамо в первом тайме смогла выйти вперед.



На 22-й минуте украинец Руслан Малиновский, который вышел в старте, отдал ассист на Луиса Мюриэля. Таким образом, счет в поединке стал 2:0 в пользу «Аталанты».

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.



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