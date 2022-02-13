Малиновский пушечным ударом забил «Ювентусу»: видео гола

Завершился один из центральных матчей 25-го тура итальянской Серии А.
«Аталанта» на своем поле принимала «Ювентус». На 76-й минуте Руслан Малиновский забил фантастический мяч дальним ударом после розыгрыша штрафного. Видео гола мы можете увидеть в нашем телеграм-канале.
Удержать победу бергамской команде не удалось. В компенсированное ко второму тайму время за «Ювентус» забил Данило.
Туринцы сохранили четвертое место в таблице Серии А с двумя очками отрыва от «Аталанты». Однако у бергамской команды остался один матч в запасе.
Руслан Малиновский в четвертый раз в карьере забил гол в ворота «Ювентуса».
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