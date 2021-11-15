Малиновский пообещал Шевченко большие трудности

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о том, что Андрей Шевченко стал главным тренером клуба Серии А «Дженоа».
«Поздравляю Андрея Николаевича. По-моему, «Аталанта» сыграет с «Дженоа» 21-го или 22 декабря. Думаю, что им очень тяжело будет.
Миколенко может перейти в «Дженоа»? Ну это будет уже более быстрая команда. Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то — нет», — сказал Малиновский в интервью каналу «vZbirna» на YouTube.
Ранее свой комментарий дал нападающий сборной Украины Роман Яремчук.
Также высказался защитник нашего «национала» Сергей Кривцова.
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