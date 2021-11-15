Малиновский пообещал Шевченко большие трудности

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о том, что Андрей Шевченко стал главным тренером клуба Серии А «Дженоа».

«Поздравляю Андрея Николаевича. По-моему, «Аталанта» сыграет с «Дженоа» 21-го или 22 декабря. Думаю, что им очень тяжело будет.

Миколенко может перейти в «Дженоа»? Ну это будет уже более быстрая команда. Хочу сказать, что в Серии А все команды очень высокого уровня, поэтому неправильно говорить, что кто-то уровень, а кто-то — нет», — сказал Малиновский в интервью каналу «vZbirna» на YouTube.

Ранее свой комментарий дал нападающий сборной Украины Роман Яремчук.

Также высказался защитник нашего «национала» Сергей Кривцова.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Mихалик: если не выиграем у Боснии, сборную никто не поймет

Матвеев: на французов надеемся, но и Украине нельзя оплошать

Шесть футболистов «Mеталлиста 1925» готовятся к матчу с «Вересом» по индивидуальной программе

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.