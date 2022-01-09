Малиновский получил третью лучшую оценку в составе «Аталанты» за победный матч Серии А

Украинец Руслан Малиновский забил гол и сделал ассист, сыграв 90 минут в матче итальянской Серии А против «Удинезе» (6:2).



Украинский футболист получил третью лучшую оценку от WhoScored (8,4) и SofaScore (7,9 – наравне с Маттео Пессиной) среди футболистов обеих команд.

Кроме результативных действий, Малиновский сделал 2 удара по воротам (50%), 71 раз коснулся к мячу, отдал 44 точные передачи (88%), 4 из которых – ключевые. Также украинец сделал 2 обводки (40%), выиграл 1 воздушную дуэль (100%), совершил 3 отбора (100%) и 3 раза потерял мяч.

Также Миколенко стал лучшим игроком «Эвертона» в матче Кубка Англии с «Халл Сити» по версии SofaScore.



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