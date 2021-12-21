Малиновский остался в запасе на матч против «Дженоа» Шевченко

Сегодня состоится поединок между «Дженоа» и «Аталантой» в рамках 19-го тура Серии А.
Стали известны стартовые составы обеих команд. Андрей Шевченко определил в основу «Дженоа» следующих игроков: Сиригу, Бираски, Васкес, Кришито, Гильоне, Стураро, Бадель, Портанова, Камбьязо, Экубан, Дестро.
«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Демираль, Паломино, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Песселья, Пеззина, Сапата, Муриэль.
Руслан Малиновский остался в запасе команды из Бергамо на эту игру.
Ранее Андрей Шевченко высказался о том, что положение его команды в таблице Серии А не критическое. Хотя «Дженоа» занимает предпоследнее 19-е место. Под руководством украинского тренера генуэзцы набрали в Серии А одно очко за шесть матчей.
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