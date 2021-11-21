Малиновский: очень не хватало этого гола для уверенности

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился впечатлениями от матча с «Специей» (5:2) в рамках 13-го тура Серии А.

«Для нас эта победа очень важна, потому что с командами, которые идут внизу турнирной таблицы, мы должны выигрывать.

В начале было непросто, потому что они забили быстрый гол. Они неплохо играли, у них были неплохие контратаки, но первый тайм мы закончили со счетом 3:1.

Конечно, я очень рад, что забил гол. Я считаю, что мне очень не хватало этого гола для уверенности», — сказал Малиновский в интервью телеканалу «Футбол».

Украинский полузащитник вышел на замену на 60-й минуте, а на 89-й минуте забил дальним ударом. У Малиновского в нынешнем сезоне Серии А три гола и один ассист. Последний раз Руслан забивал 24 октября в матче с «Удинезе».

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