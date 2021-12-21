Малиновский – о возможном переезде в Англию: если будет какой-то топ-клуб, то можно будет попробовать

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о возможном уходе в другой клуб. Украинец отметил, что если будет хорошее предложение из Англии, то мог бы его рассмотреть.

«Переезд в Англию? На данный момент сложно ответить на этот вопрос. Нам все нравится здесь, у нас много знакомых. Мистер дает мне игровое время, говорит, что я нахожусь в обойме команды. Для меня это важно, тренер на меня рассчитывает. Но всегда есть трансферные окна, когда есть варианты, есть выбор. Конечно, если будет какой-то топ-клуб, то можно будет попробовать.

Были некоторые попытки у клубов подписать меня, но ни к чему серьезному этому не привело. Но из того, что я слышал, Аталанта не очень хотела вступать в эти переговоры. Сумма возможного трансфера? Это только клуб будет решать, поэтому я не знаю», — сказал Малиновский в интервью youtube-каналу pressing.

В текущем сезоне Малиновский провел 21 матч во всех турнирах за «Аталанту», забив пять мячей и сделав одну результативную передачу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: «Аталанта» Малиновского узнала соперника

Малиновский – о ситуации с Петраковым: поговорили одну минуту и все поняли

Малиновский: у «Дженоа» может не хватить денег на мой трансфер

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.