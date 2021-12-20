Малиновский – о ситуации с Петраковым: поговорили одну минуту и все поняли

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о конфликтной ситуации с наставником национальной команды Александром Петраковым.

«Еще раз повторю: там ничего такого не было. Там просто было недопонимание. Мы потом поговорили с главным тренером одну минуту и все поняли. Это не был длительный разговор, мы за минуту все обсудили и на этом все закончились.

Я не был готов, потому что у меня был дискомфорт, у меня были мышечные проблемы. Сыграл два первых тура, я раньше восстановился, потому что хотел попасть на эти матчи. В этом нет ничего такого. Может я неправильно и не в тот момент подошел и попросил уехать. Из сборной поехали игроки Динамо и Шахтера, поэтому я тоже попросил. Возможно, это его как-то обидело. Больше ничего такого не было», — рассказал Малиновский в интервью youtube-каналу pressing.

Напомним, что из-за конфликтной ситуации Малиновский не получал вызов в сборную Украины на октябрьские матчи, однако позже хавбек вернулся в национальную команду.

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Источник: Малиновского и Гармаша вернули в сборную Украины

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