Малиновский – о конфликте с Петраковым: ничего такого не было между нами

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал контрольный матч с Болгарией. Поединок прошел в Одессе на стадионе «Черноморец» и завершился вничью со счетом 1:1.

«Создали много моментов, но забили только один мяч. Я считаю, что игра должна дать позитивные эмоции, потому что мы и прессинговали, и контролировали мяч. Подвела только реализация, так что с позитивным настроем нужно готовиться к решающему матчу. Прекрасный гол Тараса Степаненко. Для него это важно, он давно в сборной не забивал.

Мое возвращение? Ничего не изменилось. Я очень рад приехать в сборную Украины. Это всегда приятно, это всегда мотивация. Мы с Петраковым разговаривали на эту тему. СМИ неправильно приняли ту информацию. Ничего такого не было между нами, рабочие моменты. А СМИ начали обсуждать все это, добавлять какую-то информацию. Все хорошо, ничего закрывать, никакую точку в этом ставить не нужно. Все было и есть нормально.

У нас есть цель, есть матч с Боснией. Будем готовиться, ждем еще матч Боснии с Финляндией. Мы можем их обыграть», — сказал Малиновский в эфире телеканала «Футбол 1».

16 ноября сборная Украины проведет свой заключительный матч отбора ЧМ-2022. Сине-желтые встретятся на выезде с Боснией и Герцеговиной.

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