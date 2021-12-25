Малиновский на украинском и итальянском языках поздравил с Рождеством

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в видео, которое клуб снял, чтобы поздравить фанатов с Рождеством.



По замыслу каждый игрок приветствовал своим родным языком. Однако Малиновский не только поздравил на украинском, но и показал свой уровень владения итальянским – чтобы местные фаны точно поняли, что он им желает.

Затем авторы видео опубликовали гол Малиновского в ворота «Интера» (2:2) – в его фирменном стиле, из-за пределов штрафной.





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