Малиновский: если бы играли плохо, то у нас не было бы шансов попасть на чемпионат мира

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский дал комментарий накануне решающего матча отбора к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины, который состоится 16 ноября. Напомним, что игрок «Аталанты» не вызывался на октябрьские поединки из-за решения Александра Петракова.

«Атмосфера в сборной Украины всегда прекрасная. Тем более игра с Болгарией получилась неплохой по содержанию. Не выиграли — так бывает. Но мы хорошо прессинговали, контролировали мяч, атаковали флангами, создали много моментов. Теперь же нам предстоит самый важный матч.

У сборной Украины неплохая ситуация в таблице. Завтра нужно побеждать. Почему много ничьих? У нас были неплохие матчи, но мы то пропускали в концовках, то просто не везло. Если бы у нас сейчас не было шансов попасть на чемпионат мира, то тогда можно было сказать, что мы играли плохо», — сказал Малиновский.

Ранее комментарий дал Александр Петраков.

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