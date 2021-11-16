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Малиновский дал прогноз на матч Финляндия - Франция

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
16.11.2021
19:27
Новость
Футбол

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о предстоящем матче Франции с Финляндией в рамках отбора ЧМ-2022.

«Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии. Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень. Мы знаем, что впереди чемпионат мира, так что все захотят показать себя с лучшей стороны», – сказал Малиновский.

Сегодня Украина встретится с Боснией, а Франция примет Финляндию. Начало игр – в 21.45.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.

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