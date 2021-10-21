Малиновский будет довызван в сборную Украины после конфликта с Петраковым

11 ноября национальная сборная Украины в Одессе проведет товарищеский матч против команды Болгарии.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, учитывая важность заключительного матча отборочного цикла ЧМ против сборной Боснии и Герцеговины, который состоится через пять дней после встречи с болгарами, в национальную сборную Украины и на товарищеский поединок будут вызваны все сильнейшие украинские футболисты.

По имеющейся информации, в список игроков, которых вызовет исполняющий обязанности главного тренера сине-желтых Александр Петраков, будет также включен полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, пропустивший последние матчи сборной. Соответствующие контакты футболиста и тренера при участии авторитетных посредников уже состоялись. Руслан Малиновский, у которого возникли недопонимания с Александром Петраковым после матча с Францией, дал предварительное согласие приехать в главную команду страны, где у тренера и футболиста состоится встреча тет-а-тет.

Руслан Малиновский на пути к возвращению в сборную Украины

Добавим, что сборная Украины после семи игр в отборе ЧМ-2022 занимает второе место в группе, набрав девять очков. У сборной Финляндии восемь очков и третье место после шести игр. В активе боснийцев — семь очков после шести игр.

13 ноября сборная Боснии сыграет с Финляндией, а Франция примет Казахстан.

Ранее сообщалось о том, что Мирча Луческу претендует на роль главного тренера в европейской сборной.

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