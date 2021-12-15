Максимюк: Рыкун перед матчем мог выпить 150 грамм

Бывший игрок сборной Украины и «Днепра» Роман Максимюк поделился воспоминаниями об игре полузащитника Александра Рыкуна, который часто нарушал дисциплину.

«Рыкун перед матчем мог выпить 150 грамм, но ему это придавало кураж. Он говорил, что если не выпьет, то у него какая-то апатия. Я не знаю его организм и не знаю, почему у него так получалось. Это его расслабляло, он ловил кураж, и те его передачи, его виденье поля никуда от него не уходило.

С этим боролись Павлов, Маркевич, Кучеревский. Да, Рыкун после матча мог перебрать, но он всегда приходил на тренировки, не было такого, чтобы он не явился. Да, он приходил в плохом состоянии и врач не мог дать разрешение, чтобы он выходил на тренировку.

Это уникальный футболист, он всегда давал идеальные передачи и не надо было просить, он все видел. Это был мозг команды», — сказал Максимюк в эфире youtube-канала «Бомбардир».

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