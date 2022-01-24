Максимов: жены и дети не будут дергать футболистов на сборе в Турции

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился информацией о том, как его команда готовится к сбору в Турции. Только в феврале полтавчане проведут первые спарринги в 2022 году.
«Задача — чтобы никто не получил травму перед сезоном. У нас на сборе пять человек травмированных. Бацула приехал с проблемой. У Вовы Чеснакова подозрение на мениск, что надо операцию делать. Скляру три недели ничего делать нельзя.
Сейчас для сборов прекрасные условия. В Украине лежит снег, а там хорошая погода. Есть хорошие поля, есть с кем провести спарринги. Никто футболистов не дергает: ни жены, ни дети. Так что можно нормально проводить работу», — сказал Максимов в интервью телеканалу «Футбол».
Ранее о подготовке «Ворсклы» рассказал вратарь Дмитрий Ризнык.
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