Максимов: воспользовались тем, что у динамовского «Мерседеса» пробилось колесо

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал победу своей команды над киевским «Динамо» в матче чемпионата Украины, который состоялся на НСК «Олимпийский" в Киеве.

«Понятно, что «Динамо» было уставшим после «Барселоны», они в Испании выложились. Сегодня был наш день, нам повезло. Как обыграть «Динамо»? Есть такая история: как обыграть "Динамо«? Стартуют »Запорожец« и »Мерседес«, который ушел вперед. Как »Запорожцу« обогнать? Ждать, когда у »Мерседеса" пробьется колесо. Вот оно и пробилось, а мы их обогнали. Вот так и выиграли.

Пенальти? Не успел посмотреть, зашли в раздевалку, порадовались. Поэтому момент не смотрел. Выиграть у «Динамо» большой успех, даже вничью сыграть или минимально проиграть, тоже можно быть довольным. Все-таки мы на разных ступеньках".

Напомним, что полтавчане отпраздновали в Киеве успех, выиграв 2:1.





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