Максимов: «Ворскла» была рабочей командой, сейчас немного появился ум

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился впечатлениями от крупной победы над «Мариуполем» (5:1). Полтавчане завершили первый круг чемпионата на третьем месте.

«Раньше «Ворскла» была рабочей командой. Сейчас немного появился ум. Пришли люди, которые на футбольном поле хотят думать и играть в футбол. Доволен.

Тилль — игрок сборной своей страны. Хочется, чтобы он стал лучшим бомбардиром. Если бы сегодня забил бы третий, то нам было бы тяжело.

Но видите, мы, хоть и ведем, играем в большинстве, но все равно пропускаем в свои ворота. Мы непредсказуемая команда», — сказал Максимов в интервью телеканалу «Футбол».

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