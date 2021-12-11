Максимов: Ризнык сегодня не играл и в наши ворота не поставили пенальти

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов поделился впечатлениями от матча с «Львовом» (1:1) в рамках 18-го тура УПЛ.

«Мне понравилось, как мы сыграли в первом круге. Я поблагодарил игроков, сказал, чтобы хорошо отдохнули. Тяжело пройти чемпионат без травм. Степанюк после короны приехал, хотел помочь, а получил перелом.

Саня Скляр надолго выбыл. Йоонас Тамм короной заболел. Пуцлин пропускал, Кравчук. Ребята выходят, стараются, прыгают выше головы. Я им благодарен.

Ризнык молодец. Приехал поддержать команду. Он хотел, чтобы его внесли в заявку, но сказали ему, что сегодня он играть не будет, потому что нам пять пенальти назначат. Сегодня он не играл — пенальти не поставили. Очень хорошо для нас.

Павлюк? У нас такое было, что Кравчук выходил на замену и через 10-15 минут получал две желтые. Мы боялись, парень немного перегорел. Но ничего, он только первые шаги делает. Мы усилимся, будем играть еще лучше.

Амилькар? Мы смотрели, кто вчера хорошо сыграл за дубль. Пять человек взяли на скамейку. Если честно, то мы на них не рассчитывали, но такая ситуация, что Пердута один день тренировался, но уже на 5-й минуте почувствовал, что мышцы тянет. Надо было какие-то замены делать.

Я доволен, первый круг прошли очень хорошо. Только в последних матчах чуть хуже.

Догнать «Днепр-1»? Там хорошая команда, 20 человек, которые понимают, как играть в футбол. Они выходят на футбольное поле и знают, как делать результат», — сказал Максимов в интервью телеканалу «Футбол».

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