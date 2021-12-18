Максимов: Ризнык сильно хочет за границу

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов рассказал, что думает о вратаре своей команды Дмитрии Ризныке.

«Я лишь полгода назад узнал, что он был нападающим, его правым полузащитником ставили. Хорошо играет ногами, можно спокойно ему назад дать, в удержание хорошо играет. Если бы не знал, не сказал, что он — вратарь.

Его прогресс? Игрок сборной — это уже о чем-то говорит. Приятно. Хотелось, чтобы больше наших футболистов попадали в сборную, но пока один, и радуемся.



Всегда хочется, чтобы в команде был хороший футболист. Только собираешь, у нас было четыре молодых игрока, перспективные, только заиграли — всех украли. Футболист ищет, где ему лучше. Понятно, что жизнь футбольная коротка, каждый хочет заработать денег.

Я с ним разговаривал, Ризнык за границу сильно хочет. Но еще есть контракт. Думаю, добьет и... Как бы там ни было, команда его поблагодарит — в долгий путь и счастья пожелаем.

Полгода назад предлагали хорошие деньги — мне звонил Палкин, спрашивал. У нас есть президент, который решает, мы туда не лезем. Просто не хочется, чтобы футболист уходил бесплатно, если есть предложения», — сказал Максимов в интервью «Трендецу».

Ранее Дмитрий Ризнык подтвердил, что его интересует вариант с чемпионатом Бельгии.

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